Agata Trzebuchowska po roli w "Idzie" postanowiła zmienić swoje życie. Wiemy, jak dziś wygląda i czym się zajmuje! (FOTO)

Choć Agata Trzebuchowska niemal od początku zapowiadała, że nie planuje kariery aktorskiej i jest to dla niej jednorazowa przygoda, to ogromny szum wokół "Idy" poruszył lawinę propozycji. Wkrótce okazało się, że nie żartowała i konsekwentnie odmawiała kolejnych ról nie tylko polskim, lecz także zagranicznym producentom.

Od tych wydarzeń minęło już 6 lat, a Trzebuchowska dotrzymała słowa i nie zagrała już żadnej dużej roli w głośnych produkcjach. Co prawda w 2020 roku pojawiła się gościnnie w filmie "Śniegu już nigdy nie będzie", jednak była to postać marginalna, bo "kobiety na koncercie". Dodatkowo niegdysiejsza aktorka wyraźnie gardzi mediami społecznościowymi i nie funkcjonuje w cyberprzestrzeni jako szeroko pojęta gwiazda.

To jednak nie wszystko, bo była także m.in. operatorką kamery wraz z Maćkiem Edelmanem przy okazji wideo do "Ksiąg Ofeliowych", a także zajmowała się reżyserią i scenariuszem teledysku do piosenki Organka "Walcz". Co więcej, dzięki materiałowi "making of" z tworzenia wspomnianego klipu wiemy, jak Agata wyglądała na przełomie marca i kwietnia tego roku.