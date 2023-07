Agencja marketingowa Roberta Lewandowskiego zanotowała SPADEK ZYSKU. W tle setki tysięcy złotych

Ddd 1 godz. temu zgłoś do moderacji 132 3 Odpowiedz

Ludzie czy wy nie rozumiecie że zysk spółki nie oznacza to ile on zarobił ? Spółkę się zakłada żeby z niej wyciągać pieniądze korzystnie a dywidenda z zysku jest najmniej korzystna więc prawnicy tworzą różne umowy dzieła, zlecenia , zatrudniają się na różnych stanowiskach - nigdy nie dowiecie się ile Lewandowski zarobił a to że mniej zysku wyszło oficjalnie to tylko dobra robota prawników