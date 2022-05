Aggie z "Prince Charming" chwali się efektami spektakularnej metamorfozy. Tak wyglądała parę lat temu (ZDJĘCIA)

Agnieszka "Aggie" Lal niedawno zaliczyła swoje 5 minut w polskiej telewizji jako gospodyni gejowskiego programu randkowego Prince Charming . Mało kto pamięta pewnie, że nie był to dla niej debiut na małym ekranie. Już bowiem w wieku nastoletnim Aggie brylowała przed kamerami TVP w młodzieżowym programie Rower Błażeja . Pamiętać mogą ją również widzowie katolickiego programu Raj.

Obecnie 35-latka skupia się jednak przede wszystkim na karierze instagramowej influencerki. Trzeba przyznać, że idzie jej to całkiem dobrze, bo na profilu w mediach społecznościowych udało się już jej zgromadzić milionową "widownię". Nic więc dziwnego, że dziewczyna postanowiła w końcu swoją popularność spieniężyć. W ramach najnowszego projektu przedsiębiorcza Polka pragnie zdradzić swoim klientkom, jak "zhakować" swoje ciało, aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Można by rzec, że to nic nadzwyczajnego. Ilu w końcu już widzieliśmy domorosłych ekspertów od dietetyki, którzy próbują wpoić widzom miłość własną, jednocześnie promując nieosiągalne dla wielu wzorce?