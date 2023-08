Agnieszka Chylińska OBURZA SIĘ na Mateusza Hładkiego i grzmi podczas wywiadu: "To po co mnie zaprosiłeś?!"

Agnieszka Chylińska pojawiła się na sopockiej scenie podczas drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival. Artystka niedawno zdradziła, że z okazji 30-lecia na scenie niebawem ruszy w trasę koncertową "Kiedyś do Ciebie wrócę". Przy okazji rozmów o serii zbliżających się koncertów, gwiazda porozmawiała również z Mateuszem Hładkim i Mateuszem Opyrchałem, a widzowie mogli podziwiać niepokorną wokalistkę wciąż w dobrej formie.

Nie od dziś wiadomo, że Chylińska doskonale radzi sobie z dziennikarzami i z wrodzoną dla siebie "gracją" wbija im szpileczki w niemal wszystkich wywiadach. Wokalistka nie gryzie się w język, czym zdarza jej się wprawić w osłupienie swoich rozmówców. Dość osobliwą wymianę zdań mogli zaobserwować również widzowie, gdy piosenkarka miała przyjemność porozmawiać z Hładkim i Opyrchałem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska zamieszka z nowym ukochanym? Jest komentarz gwiazdy

Agnieszka Chylińska przekomarza się z Mateuszem Hładkim

Agnieszka opowiadała między innymi o tym, że cieszy się, że jej przygoda na rynku muzycznym trwa już od 30 lat, z małymi przerwami na urodzenie dzieci i tak naprawdę nie spodziewała się, że jej romans ze sceną potrwa tak długo. Chylińska poprawiła nawet w tej kwestii swoich rozmówców, którzy zauważyli, że... "wraca na scenę".

Ja wracam? Ja cały czas na niej jestem, od 30 lat - błyskawicznie odbiła piłeczkę Chylińska.

Następnie gwiazda przeszła do opowiadania o trasie koncertowej, prezentując przy okazji swoją rockową kurtkę i nadruk na plecach, który widnieje także na plakacie promującym całe wydarzenie. Po kilku minutach prowadzącym skończył się jednak czas, co wyraźnie zaakcentował Hładki, przyznając, że "jak to w telewizji - czasu zawsze jest za mało".

Na to również Agnieszka miała gotową odpowiedź.

No to po co mnie zaprosiłeś?! -wypaliła z przekąsem.

Prezenter nie wydawał się zbity z tropu, bo żartował, że wszystko to, czego nie zdążyła opowiedzieć im podczas rozmowy, będzie mogła powiedzieć w trakcie festiwalu. Agnieszka nie dała sobie jednak "w kaszę dmuchać" i z gracją zakończyła wywiad.

Nie mów, co ja mam mówić! Ja wiem, co chciałam powiedzieć... Serdecznie pozdrawiam i pamiętajcie: trasa 30 lat! - przekomarzała się przed kamerami.

Wybierzecie się na koncert?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.