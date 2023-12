Agnieszka Chylińska uznała, że Szymon Hołownia jest "NAWIEDZONY". Potem pomógł jej w WAŻNEJ kwestii. Do dziś jest mu wdzięczna

Marieta 48 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

A na czym polega to nawrócenie??? Bo nawrócenie to przestrzeganie przykazań Pana Boga. Sama wiara, że Bóg istnieje nic nie wnosi do życia. Diabeł też w to wierzy. A pan Hołownia niedługo pęknie, tak go pomuja. I nikt nie widzi, że to taka wydmuszka, bez poglądów. Wykreowany sztuczny twór marketingowy :-(