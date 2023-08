Agnieszka Chylińska zaliczyła WPADKĘ na sopockim festiwalu. Szybko zaczęła się tłumaczyć

Flash 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Szkoda, że z tego kultowego festiwalu zrobił się wiec wyborczy 🥺 Chyba nie o to tu chodzi i chyba wolałabym, żeby go żadna stacja nie transmitowała, niż ma on mieć taką oprawę. Co do muzyki na nim nic nie mam, bo zacna i nie umywa się do tych wszystkich wsiowych koncertów na czele z zenkiem... ale wszystko wokół jest już przerysowane, sztucznie napompowane, głupio komentowane i plastikowe... Nie do końca to rozumiem...