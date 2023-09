Agnieszka Chylińska ZIRYTOWANA zachowaniem fanów. Opowiedziała o kłopotliwym spotkaniu: "Niektórzy NIE MAJĄ WYCZUCIA" (WIDEO)

Agnieszka Chylińska zirytowana. Zaapelowała do fanów

W minioną niedzielę Agnieszka Chylińska grała koncert w Opolu. Na chwilę przed występem na jej instagramowym profilu pojawiło się nagranie, na którym postanowiła zwrócić się do fanów. 47-latka zaapelowała o większe wyczucie do tych, którzy chcą sobie zrobić z nią zdjęcie bądź wziąć autograf.

Więc wszyscy ci, którzy liczyli na to, że będę rozdawać autografy przed toaletą - przepraszam, że Was rozczarowałam. Ale ani to miejsce dobre do autografów, ani do zdjęć.