Agnieszka Dygant relacjonuje budowę nowego domu. "Jest piękny" (FOTO)

Agnieszka Dygant ostatnio wiele" czasu poświęca budowie swojego domu, co daje jej wiele powodów do ekscytacji. Na jej Instagramie pojawiła się nowa "wirtualna wycieczka po budowie". Choć na razie są to same mury i dach, widać już, co będzie najbardziej charakterystycznym i reprezentatywnym elementem domu.

Agnieszka Dygant buduje dom. Lubi chwalić się postępami prac

Już w grudniu poprzedniego roku Agnieszka Dygant poinformowała swoich fanów o budowie domu. Przyznała również, że dopiero teraz uświadomiła sobie, jak wymagające i pracochłonne jest to przedsięwzięcie. Dodała, że warto zaufać specjalistom, bo podejmując decyzje samemu, można dołożyć sobie problemów.

Pod koniec roku dzieliła się także pierwszymi zdjęciami. Dom jest na razie w stanie surowym, jednak można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał za kilka miesięcy. Na razie przypomina budkę dla ptaków, a to za sprawą dużego okrągłego okna. Przestrzeń wokół również wygląda na niezagospodarowaną. Plusem jest jednak prywatność - nie widać, żeby aktorka sąsiadowała z innymi domami.

Agnieszka Dygant pokazuje kulisy budowy swojego domu

Rodzina aktorki wkrótce zamieszka w nowym domu. Zanim to jednak nastąpi, trzeba zamontować okna. O tym Agnieszka Dygant opowiedziała nieco szerzej na swoim InstaStories.

Przyjechałam dziś do swojego domku, który na razie jest tak jakby w surowym dosyć stanie, ale nie o to chodzi. Jest piękny i w mojej wyobraźni już go widzę, jak będzie cudownie wyglądał - mówi na nagraniu aktorka.

W dalszej części relacjonuje, na jakim etapie są prace budowlane. Kobieta opowiada, że jest przed spotkaniem z jedną z firm, która będzie odpowiedzialna za okna. Chce zobaczyć, jak fachowcy się zaprezentują, czy będą wydawać się odpowiedni do tej roboty oraz co jej zaproponują. Nie bez powodu aktorka radziła swoim obserwatorom, by otaczać się wykwalifikowanymi ludźmi.

To jest wyzwanie, bo okno jest bardzo duże, okrągłe. I trzeba zdecydować, jak ma wyglądać - dodaje.

Nietrudno zgadnąć, że to właśnie duże okno będzie jednym z ulubionych miejsc w nowym domu aktorki. Szczególnie że można przez nie oglądać las oraz malownicze pole.

