Agnieszka Dygant BEZ MAKIJAŻU spaceruje po Sopocie z partnerem i wyrośniętym synkiem (ZDJĘCIA)

GalA 24 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Spojrzcie dokladnie na zdjecie numer 6/10. Wyraznie widac,ze facet ma troche wiecej kilogramow i...wyglada o niebo lepiej od niej!!! On nie potrzebuje botoksu,wypelniaczy etc etc,nawet jego nogi prezentuja sie lepiej. Tak wiec drogie panie...nie odchudzajcie sie za bardzo,z wiekiem nawet lepiej troche przytyc bo wtedy to bedzie wasz naturalny wypelniacz/kolagen etc etc! Mlode dziewczyny wygladaja mlodo, nie dlatego,ze sa szczuple,tylko dlatego,ze maja naturalny tluszcz,ktory wypelnia im twarze i reszte ciala!!! Wrzystko musi byc w umiarze! Pozdrawiam! Udanych wakacji!