Agnieszka Fitkau-Perepeczko dziękuje za krytykę i przypomina: "Nigdy NIE KOCHAŁAM SIĘ do żadnych ról! Czy do ról w serialach potrzeba AŻ Eleonory Duse?"

jedno mnie trochę zaniepokoilo że podobno zlikwidowano Simone bo nie dawała rady aktorsko...No mój Boże A czy do tych ról w serialach potrzeba aż Eleonory Duze? To jest ewidentna nieprawda a co z moją rolą Prisoner w Australii za która dostałam nagrodę publiczności Jak wiecie nigdy nie kochałam się do żadnych ról kto mnie zna to wie że to prawda... (...) - czytamy.