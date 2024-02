Agnieszka Grochowska rzadko pokazuje się u boku męża. Dzieli ich 15 lat! Ukochany aktorki to znany reżyser (ZDJĘCIA)

Kim jest mąż Agnieszki Grochowskiej?

Grochowska może pochwalić się sporymi sukcesami nie tylko na polu zawodowym, ale również prywatnym. Tymi drugimi niechętnie dzieli się jednak publicznie. Aktorka jest żoną starszego o 15 lat reżysera Dariusza Gajewskiego . To w jego produkcji "Alarm" zadebiutowała na dużym ekranie. Para zawarła związek małżeński dwie dekady temu. I choć początkowo niewiele osób wróżyło im sukces, to oni wciąż idą przez życie razem. Trzeba przyznać, że dwudziestoletni staż małżeński Grochowskiej i Gajewskiego, jak na warunki showbiznesowe, jest imponującym wynikiem.

Darek jest bezkompromisowy. Potrafi mocno i uczciwie postawić sprawę. Nie ma problemu z wyrażaniem swoich emocji i opinii, nawet jeśli są trudne do przyjęcia. Bardzo to w nim podziwiam. Ja się częściej staram być po prostu miła - stwierdziła Grochowska w wywiadzie dla "Urody Życia".

Agnieszka Grochowska ceni prywatność

Oboje doceniamy to, co mamy. I potrafimy o to zadbać. Oboje wiemy, że związek to coś, co daje podwójną siłę. A dzięki temu, że pracujemy w tej samej branży, żyjemy blisko siebie, w tym samym świecie, rozumiemy się. Jestem osobą, która potrzebuje bazy, rodziny — opowiadała Grochowska w wywiadzie dla "Urody Życia".