Agnieszka Hyży o reakcji na zdjęcia brzucha po porodzie: "Dostałam wiadomości, że ciąża to MISTYFIKACJA i skorzystaliśmy z SUROGATKI"

Na początku listopada Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży powitali na świecie syna Leona. W przeciwieństwie do wielu rodzimych celebrytek prezenterka dość powściągliwie podchodzi do tematu relacjonowania macierzyństwa w sieci. Ostatnio postanowiła jednak zrobić mały wyjątek i zorganizowała na swoim profilu Q&A. Odpowiadając na pytania fanów, Agnieszka zdradziła m.in., że kompletnie nie miała problemu z powrotem do formy po ciąży. Na dowód celebrytka udostępniła na InstaStories zdjęcie płaskiego brzucha.

Wczoraj podczas Q&A 80 procent pytań dotyczyła powrotu do formy po porodzie. W ostatnim czasie byłam mało aktywna, niewiele było mnie widać i wreszcie wyszłam z domu! Po raz kolejny widzę, jak spore emocje ten temat wzbudza. Jak mama po porodzie pokazuje się w formie plus size, mówi otwarcie od ponadprogramowych kilogramach, większym rozmiarze i trudnościach fizycznych z tym związanych powstają opinie i komentarze: "żali się", "zaniedbała się" itp. - czytamy na profilu Hyży.

Gdy inna w błyskawicznym tempie traci na wadze, a jej ciało ma po prostu naturalne predyspozycje do szybkiej regeneracji i wchodzi w swoje ubrania sprzed ciąży, to słyszy i czyta "chwali się płaskim brzuchem", "wpędza innych w kompleksy" - dodała celebrytka.

Pojawia się też mnóstwo zapytań, jak to zrobiłam, czy mam jakieś sprawdzone metody. Nie mam. Nic nie zrobiłam. Pod koniec ciąży swoje rzeczy wyniosłam do piwnicy z myślą, że przez najbliższe miesiące nie będą mi potrzebne. Myliłam się. Ku swojemu zdziwieniu - napisała.

Zastanawiające jest to, że ten temat wzbudza tyle kontrowersji. Z czego to wynika? Uznaję ciążę, poród za absolutny cud natury. To, co daje nam nasze ciało, jest niewiarygodne. Trzeba sobie dać czas, trzeba przede wszystkim (mam tu na myśli innych, rodzinę, otoczenie, "obcych") odpuścić mamie i nie wpatrywać się w fałdki na brzuchu. To jest takie irytujące! - czytamy.