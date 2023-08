Agnieszka Hyży pokazała fotkę z czasów ciąży. Porównała ją z AKTUALNYM zdjęciem synka: "Minęło, NIE WIEM KIEDY" (FOTO)

Mimo popularności w sieci Agnieszka Hyży stara się chronić życie prywatne przed mediami. Dziennikarka od lat związana jest z Grzegorzem Hyżym , z którym doczekała się syna Leona . Para wychowuje też 10-letnią córkę celebrytki, Martę , owoc jej poprzedniego małżeństwa. Gwiazda stosunkowo rzadko pokazuje się jednak publicznie w towarzystwie ukochanego, do niedawna jak ognia unikała także publikowania w sieci wizerunków swoich pociech. Powoli zaczęło się to jednak zmieniać...

Na początku czerwca Agnieszka pochwaliła się na Instagramie uroczymi zdjęciami synka. Na lekko rozmazanych fotografiach można było dostrzec małego Leosia w objęciach Grzegorza. W komentarzach fani doszukiwali się podobieństwa do ojca, powołując się na... kolor włosów.

Agnieszka Hyży zamieściła zdjęcie z czasów ciąży. Dla porównania pokazała, jak teraz wygląda jej synek

W środowy wieczór 38-latce zebrało się na wspominki. Jak sama przyznała, trudno uwierzyć jej w to, że jak szybko mija czas i niebawem miną dwa lata odkąd Leon przyszedł na świat. Refleksje te zainspirowały ją do zamieszczenia na swoim profilu zdjęcia pochodzącego z sesji ciążowej, w której wystąpiła na krótko przed porodem. Fotografia przedstawia Agnieszkę odzianą w białą, obcisłą sukienkę, trzymającą się za pokaźny brzuch i uśmiechającą się delikatnie z rozmarzonym wyrazem twarzy. Na drugim zdjęciu udostępnionym przez prezenterkę widzimy za to czarnowłosego Leonka kręcącego radośnie fikołki na piasku.