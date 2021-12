Agnieszka Hyży świętuje pierwszy miesiąc od narodzin synka: "Mały człowiek, który zmienił wszystko" (FOTO)

Gość 42 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Mały zmienił wszystko?a córka to nie?.Kolejna na doklejkę.Tak jak u Majdanów.Same fotki z synkiem tak jak by nie było pierworodnej.Rozumię ze jak jest dziecko z drugim mężem to dopiero to jest pełna prawdziwa rodzina.jak by tylko rodzicielstwo było wyznacznikiem wszystkiego.Związek bez dziecka to też rodzina.