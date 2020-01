Agnieszka Kaczorowska mędrkuje na Instagramie: "Jestem szczęśliwa, bo wiem, czym jest radość i czym jest smutek"

I choć nie udało jej się zrobić kariery aktorskiej, Agnieszka może poszczycić się powodzeniem w życiu prywatnym. W 2018 roku we Włoszech poślubiła Macieja Pelę , a ich związek należy do jednego z najbardziej udanych celebryckiej małżeństw. Dopełnieniem szczęścia Agnieszki i Maćka było pojawienie się na świecie ich córeczki Emilii .

Niektórych jednak drażni szczęście innych. Jeśli należysz do tej grupy użytkowników, to odlajkuj proszę mój profil - zaczęła zdecydowanie. Nie znajdziesz tu narzekania, a nie chcę zabierać Ci cennych minut Twojego życia, które zmarnowałbyś na dodawanie niemiłych komentarzy- stwierdziła.

Należę do tych, którzy cieszą się wszystkim co mają i dzielą tylko pozytywną energią, a gdy mają gorszy dzień, jak każdy, to wolą nie wrzucać NIC.- przekonywała. Jestem szczęśliwa, bo robię sobie to szczęście, a nie dostaję je w prezencie. Jestem szczęśliwa, bo wiem czym jest radość i czym jest smutek. Jestem szczęśliwa i jeśli masz ochotę to „podglądać” czy się inspirować, to zostań, a będzie zawsze pozytywnie! Obiecuję - zachęciła na koniec.