Agnieszka Kaczorowska pląsa z mężem, a "fanka" grzmi: "Jesteście tak śmieszni i sztuczni, że CHCE SIĘ RZYGAĆ". Natychmiastowa reakcja gwiazdy (WIDEO)

Bzdura. Niech katolicy na jedynie katolickie święta wykorzystują swoje dni urlopowe lub biorą bezpłatne urlopy. Religia katolicka atakuje wszystkie dziedziny życia. Dni wolne od pracy dla kazdego, nawet jesli ktos noe chce akurat w tym czasie. Religia w szkołach. Zamknięte sklepy. Przymusowe wolne dla każdego, bez pytania o wyznanie. Święta kościelne jako święta każdego, niemal państwowe. Czemu nie mam wykorzystywac z góry narzuconego święta dla spędzenia go z rodziną? Zamknięte przedszkola i żłobki? Wynocha z publicznego życia z tymi katolickiminpogladami, wtedy możecie czepiać się obchodzenia świąt. A nie zjeść ciastko i mieć ciastko. W poniedziałek i wtorek do pracy lub sami bierzcie wolne. Szkoły otwarte normalnie, możecie dziecka nie puścić do szkoły, skoro to takie ważne. Za wszystko płacą również ateisci, więc wara od tego, co robią w tym czasie. I czy ubiorą poganską choinkę z szopką pochodzącą z nieuznawanych przez Kościół apokryfów. Albo wracajcie do podziemi że swoją wiarą.