Agnieszka Kaczorowska podsumowuje 5 lat małżeństwa i chwali się niepublikowanym dotąd nagraniem z wesela (WIDEO)

Kaczorowska podsumowuje 5 lat małżeństwa. Pokazała nagranie z wesela

Niedawno Kaczorowska i jej mąż świętowali 5. rocznicę ślubu. Przypomnijmy, że celebrytka i choreograf poznali się w 2017 roku i zaręczyli po zaledwie kilku miesiącach znajomości. We wrześniu 2018 roku Kaczorowska i jej ukochany zdecydowali się na ślub. Para powiedziała sobie "tak" w malowniczej Toskanii i ostatnio z okazji 5 lat małżeństwa zdecydowała się powrócić do Włoch. Kaczorowska uczciła wówczas rocznicę specjalnym wpisem, pochwaliła się też fanom efektami pamiątkowej sesji zdjęciowej.

Wygląda na to, że pięć lat od ślubu z Maciejem Pelą skłoniło Kaczorowską do pewnych refleksji. Choć celebrytka świętowała rocznicę zaślubin 7 września, w niedzielę postanowiła po raz kolejny przypomnieć o tym fakcie swoim obserwatorom. Tym razem Kaczorowska pokusiła się o małe instagramowe podsumowanie małżeństwa z ukochanym.

Celebrytka podzieliła się z fanami nagraniem, w którym znalazły się liczne zdjęcia i nagrania upamiętniające jej wspólne chwile z mężem. We wspomnianym klipie można było na przykład zobaczyć krótkie nagranie z toskańskiego ślubu pary, na którym świeżo upieczeni małżonkowie wymieniają czułości w obecności weselnych gości. Serialowa Bożenka pokazała też m.in. kadry z wakacji, ujęcia z ciążowych sesji czy zdjęcia w towarzystwie córek. W dołączonym do klipu wpisie Kaczorowska otwarcie przyznała zaś, że po pięciu latach wspólnego życia jej miłość do męża jest jeszcze silniejsza.

Przez te 5 lat wydarzyło się tak wiele, że często myślę "jak to możliwe, że to tylko 5 lat?" Tyle jeszcze przed nami, że cieszę się, że to dopiero 5 lat… @maciek.pela to mój #soulmate. Połączył nas taniec i praca… I teraz znów tanecznie razem pracujemy… I szykujemy coś, co wierzymy, że spotka się z Waszym ciepłym przyjęciem - zakończyła.