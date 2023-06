Agnieszka Kaczorowska wymownie odpowiada Qczajowi na Instagramie, a fani dopytują: "A gdzie winko?" (FOTOT)

🤷🤷🤷 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sorry, ale jak za nią nie przepadam, tak tym razem ma rację. Dobrze, że się nie tłumaczy, bo po co wchodzić w dyskusję, ale rzeczywiście osoba mająca problemy z alkoholem nie może oczekiwać, że w każdej sytuacji każdy się dostosuje i nie będzie przy nim pił. Gdyby wszyscy mieli się dostosowywać, to taki alkoholi nie powinien też chodzić do sklepów spożywczych, bo przecież tam też są półki z alkoholem... Dostęp łatwy, na wyciagniecie ręki. Osobiście znam mnóstwo niepijących alkoholików, którzy na tyle przepracowali swój nałóg, że nie widzą problemu, kiedy ktoś przy nich coś wypije. Mało tego, na weselach siedzą tuż przy osobach, które za kołnierz nie wylewają. A jednak to nie powoduje, że ten alkoholik sam znowu zacznie pić. Uważam, że ta afera to robienie na siłę szumu wokół siebie i tworzenie na siłę konfliktu o nic 🤷 Jesli masz problem, to musisz sam się z tym zmierzyć.