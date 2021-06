Agnieszka Kaczorowska wytoczyła wojnę brzydocie. "Mam nadzieję, że nie zrozumiałam tego, co autorka miała na myśli"

jga 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Przecież jej nawet nie chodziło o te durne celebrytki ! Chodziło jej bardziej o młodzież, która teraz umiera się okropnie im niechlujnie tym lepiej!!!!! A zakompleksione celebrytki wszystko przypasują do siebie. Teraz uwzięły się i marudzą jaki to one mają dystans do siebie hahaha