Ostrzegamy: Agnieszka Kaczorowska została... TRENERKĄ MENTALNĄ! "Idę po swoje"

Luna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kolejny pseudonaukowy belkot. Zarabianie pieniedzy na naiwniakach, . Couche, trenerzy, trenerzy motywacyjni. A najlepsi sa ci, co mysla ze jak wezma udzial w jakims kursie prowadzonym przez celebryte, to czuja sie jacys wyroznieni, to jakas nobilitacja dla nich. Hahah. A oni tylko kase kroja na idiotach. Ten ze wspolnej- jak mu bylo- Wesolowski czy jakos tak, tez mial taki pomysl hahah . Ciekawe co Bozenka moze powiedziec rodzinie, ktora ledwo wiaze koniec z koncem? Jak ich zmotywuje? W sumie to ona jest madra. Tylko ludzie korzystajacy z uslug pseudonaukowcow to idioci, i tak sie robi kase. Na naiwniakach