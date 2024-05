Agnieszka Kotońska przyciąga spojrzenia, pozując w BIKINI. Seksowna? (FOTO)

ciii 19 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Żarty sobie robicie? Boże co to są za gwiazdy? WIdziałem jeden odcinek programu w którym występuje kilka lat temu. Może i śmieszni, naturalni ale poziom wypowiedzi na tyle żenujący że nie rozumiem dlaczego Tv robi dziś z takich ludzi celebrytów? Przecież ona jest już starym pruchnem,schudła ok ale " przyciąga spojrzenia" co to ma być. Przecież ona jest wieśniarą pierwszej wody a nie żadną gwiazdą. Kogo Wy wszyscy promujecie, tak samo z Kaźmierską. Zamiast prawdziwych bohaterów zapraszać pokazywać ludzi którzy pomagaja innym, mają misję , są ciekawi to promujecie wszyscy albo patologię albo nie wiadomo kogo kto nic nie osiągnał. Nabijacie im kabze , żal na to patrzeć., Takich pseudo celebrytów jest cała masa głównie tych z królowych życia a takie z nich królowe że pożal się Boże. Iza bela z Poznania boks na giełdzie jak setki inncyh a zrobione jakbym miała w czasie trwania programu jakąś firme nie wiadomo jaką a tak naprawdę wszsytko na kredyt wtedy i mała firma. BRak słów