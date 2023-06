Agnieszka Kotońska w bikini przypomina o swojej metamorfozie. Schudła prawie 40 kilogramów (WIDEO)

Aldona 38 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego w ludziach jest tyle jadu:( kobieta wyszła ze swojej strefy komfortu, czuje sie na tyle dobrze, ze chce pokazać to światu. Czy to jest zawiść ze strony tych, którzy chcieliby zrobić coś więcej w swoim życiu ale brak im motywacji i dlatego łatwiej im komentować w podobny sposób innych !? Tu już nie chodzi tylko o Panią Kotońska ale o wszystkich innych. Ludzie! Docencie to co macie, cieszcie sie każdym dniem, zróbcie coś dobrego dla siebie. Nie oceniajcie. Może to oklepane ale żyjcie i dajcie żyć innym. Odnajdźcie siebie w sobie i bądźcie szczęśliwi bo nigdy nie wiemy kiedy nastanie nasz koniec. Dużo miłości ❤️