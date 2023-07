Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" gasi hejterów pod nagraniem w bikini: "Jesteś PROSTAKIEM! Przestań, bo się OŚMIESZASZ"

Agnieszka Kotońska, po wielu sezonach występów z bliskimi w programie o ocenianiu innych programów, stała się już niemal pełnoprawną celebrytką. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" ma za sobą spektakularną metamorfozę, a pokaźny following w sieci sprawił, że dziś chętnie spełnia się w roli influencerki. Jak to zwykle bywa, ma to oczywiście jasne i ciemne strony.