Agnieszka Perepeczko krytykuje Annę Seniuk za to, że zachwyca się swoim dojrzałym wiekiem: "Lekka przesada"

JankaPrawosla... 14 min. temu zgłoś do moderacji 46 1 Odpowiedz

To jest bardzo madry tekst - jak ktos potrafi czytac ze zrozumieniem a nie tylko skladac litery. Wlasnie mozna sie zachwycac staroscia, jak sie jest spelnionym czlowiekiem. Juz tylko mozesz, nic nie musisz. Uroda i mlodosc przeminely - a ty ciagle masz cos do pokazania, przekazania, nauczenia (innych i siebie). Ja tu nie chce hejtowac czy ublizac, ale IMHO prawda jest taka, ze: pania Perepeczko znamy tylko z tego, ze byla zona 'Janosika' i ze byla piekna jak byla mloda, natomiast pania Seniuk znamy z tego, ze jest swietna aktorka, ze stworzyla i tworzy swietne role (ja sobie innej Madzi Karwowskiej po prostu nie wyobrazam, to byla rola tak doskonala, kompletna - ze tam nie mozna nic zmienic i czuje, ze nie jestem w tym przekonaniu odosobniona) i ze byla urocza kobieta jak byla mloda i nadal jest. Pani Perepeczko jest wdowa, uroda sie posypala - no to sie nie zachwyca staroscia. Pani Seniuk natomiast ciagle moze uczyc mlode pokolenia aktorow, i z calkego serca pragne, by te pokolenia czerpaly te wiedze garsciami tak dlugo, jak moga, bo to juz niestety..... A tak wogole, to jak mi tu ktos napisze cos 'anty Seniuk' - to bardzo prosze won. Tolerancja tolerancja, ale sa granice, ktorych przekroczenie jest niedopuszczalne z powodu 'nie tolerujemy glupoty i ignoirancji'.