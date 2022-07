Agnieszka Radwańska bryluje na urodzinach syna w klapkach za 3 tysiące złotych... Stylowo? (FOTO)

Mały szary cz... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Trochę żałosne, całe życie ciężka praca a dalej musi być na świeczniku, bo nie starcza na życie. Przecież wrzucanie swoich prywatnych zdjęć, np z uroczystości rodzinnych to powód do wstydu a nie do chwały. Normalny człowiek którego stać na to żeby nie być na tapecie i nie reklamować kremu na sucha pochwę zachowuje to dla siebie, no bo co kogo obchodzi to jakie masz klapki kurde blaszka.