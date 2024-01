TYLKO NA PUDELKU: Skrzeczkowska relacjonuje wizytę par jednopłciowych w "PnŚ". Ujawniła, jak zachowywały się "Kurzopki": "Ku naszemu zaskoczeniu..."

Pary jednopłciowe w "Pytaniu na śniadanie"

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska pokazują na Instagramie wizytę w TVP

Agnieszka Skrzeczkowska opowiada o kulisach zaproszenia do "PnŚ" i ujawnia, jak zachowywali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Pudelek skontaktował się z Agnieszką, pytając o kulisy zaproszenia do śniadaniówki i to, jak wraz z Karoliną oceniają ikoniczną wizytę w TVP. Była uczestniczka "Top Model" ujawniła, że od początku były całą sytuacją wyjątkowo podekscytowane.

Hej, Dostałyśmy zaproszenie na Instagramie. Dotychczas odmawiałyśmy wizyt w programach Telewizji Polskiej, ponieważ nie było to dla nas etyczne. Tym razem było inaczej, ponieważ pokrótce przedstawiono nam temat spotkania, który bardzo nas ucieszył. Nie ukrywam, że byłyśmy bardzo zaskoczone - ujawnia, dodając, że zależy im na zwiększaniu świadomości w temacie związków osób jednej płci: Przyjęłyśmy zaproszenie, ponieważ same dążymy to tego, by związki partnerskie w Polsce zostały przyjęte. Planujemy ślub i dzieci w naszym ojczystym kraju, dlatego bardzo nam na tym zależy.