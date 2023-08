Agnieszka Włodarczyk broni Roberta Karasia w instagramowym wpisie. Tak zareagowała Natalia Siwiec (FOTO)

To będzie o tym, jak szczerość nie popłaca, jak to każdy w tym kraju jest krystalicznie czysty, nigdy nie popełnił błędu i oczywiście - nie zrobił nic głupiego. [...] Jak hipokryzja króluje na Instagramie i o tym, że jak mówisz prawdę, to robisz skandale. Jak żółć i zawiść to nasze cechy narodowe. [...] Mówimy o błędzie, lekkomyślności i naiwności. To nie jest zbrodnia - napisała Agnieszka w publikacji.