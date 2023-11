Agnieszka Włodarczyk i Agnieszka Hyży są ZNIESMACZONE Halloween: "Przebieranki za TRUPY, KREW na ubraniach"

janek 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

zwykłe małpowanie wszystkiego co na zachodzie nawet bez próby zrozumienia tego co i po co się to robi. "To takie amerykańskie" więc nasze dzieci niech też to robią żeby nikt nie powiedział że są gorsze z wsiowej Polski. Az mi się przypomina scena z Nad Niemnem kiedy rodzice Teofila chwalą się że jest "morfinistą"