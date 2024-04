Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś świętują 4. rocznicę związku. Internautka skrytykowała włosy sportowca. Aktorka szybko ją wyjaśniła

W maju ubiegłego roku Robert Karaś wziął bowiem udział w World Cup Brasil Ultra Tri, gdzie ustanowił nowy rekord w 10-krotnym Ironmanie. Po przeprowadzeniu testów antydopingowych ujawniono, że Karaś stosował niedozwoloną substancję - drostanolon. Sportowiec przyznał się do stosowania tego środka przed walką w formule freak fight w styczniu, twierdząc w wywiadzie dla "Kanału Sportowego", że ktoś przekonał go, że po 72 godzinach substancja nie będzie wykrywalna we krwi. Zawodnik został zawieszony do 29 maja 2025 roku, a jego rekord został wykreślony z oficjalnej tabeli.