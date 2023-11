Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś WZIĘLI ŚLUB w Dubaju! (ZDJĘCIA)

Blebleble 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

I po co nad figura tej pani się tak rozpływać, ja jestem trochę większa z mężem klika lat i na ostatniej imprezie tylko my okazywaliśmy sobie czułość z mężem, wszystkie "idealne pary" wyglądały jak kołki przy nas , zero czułości, to nie jest żaden wyznacznik szczęścia, i dla hejterow dodam jak się poznaliśmy byłam trochę mniejsza, mój mąż wyglądał tak jak teraz, liczy się do szczęście coś innego niż wygląd ...