Rozzłoszczona Agnieszka Włodarczyk uderza w rząd: "Politycy mają w du**e, zostajesz sam"

I dobrze napsiala! Taka prawda jak płód chory masz rodzic, jak z wadami genetycznymi masz rodzic, jak z upośledzeniem to samo. Nikt nie patrzy na to ze kobiet ryzykują nawet swoim życiem bo jak cos się tylko wydarzy to czekają aż dziecko umrze i dopiero wtedy ratowanie kobiety - a patrząc na suche kalkulacje to osoba ktora znowu może urodzić dziecko….to już jest ogromna trauma a co dopiero komplikacje wynikające z opieszlaosci. Każdy ma swoje sumienie, jedno życie i niech decyduje o sobie. Dziś widziałam kobietę z małym dzieckiem z autyzmem…masakra. Była młoda, dziecko małe ale ile trzeba mieć w sobie sily żeby tak żyć to zasługuje na medal. To tylko matka takie cos zniesie.