Agnieszka Włodarczyk manifestuje miłość do pociążowego BRZUCHA: "Mam do niego sentyment" (FOTO)

Agnieszka Włodarczyk jeszcze niedawno zmagała się z tym, jak wygląda jej brzuch po ciąży. Celebrytka prosiła internautów o sprytne triki na przywrócenie jędrności skóry, byleby tylko nie uwzględniały one ćwiczeń i wyduszania z siebie siódmych potów. Wygląda jednak na to, że od tego czasu w podejściu Agnieszki do swojej cielesności zaszła mała rewolucja.