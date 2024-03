Agnieszka Włodarczyk zdradziła prawdę o początkach związku z Robertem Karasiem: "Przyjechał wieczorem i tak został"

Bez wątpienia Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś należą do najgorętszych par polskiego show-biznesu. Mimo że oboje pochodzą z różnych światów — ona piękna aktorka, on znany sportowiec — to od dawna tworzą szczęśliwy związek. W lipcu 2021 roku na świat przyszedł ich synek, Milan, a 29 listopada 2023 para oficjalnie stała się małżeństwem.

Nie jest tajemnicą, że małżeństwo przyjaźni się z Radosławem Majdanem i jego żoną. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że ostatnio para gościła w najnowszym odcinku podcastu byłego bramkarza. W programie Agnieszka i Robert nie tylko opowiedzieli o swoich karierach, ale także zdradzili, jak wyglądały początki ich znajomości.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wspominają początki swojej znajomości

Jak się okazuje, to właśnie Agnieszka wykonała pierwszy krok, aby poznać Roberta.

Ja pierwsza zaobserwowałam (na Instagramie -red.) Roberta. Jechałam na jedną ze spraw o zniesławienie do Krakowa. Zawsze jak jeżdżę pociągami to kupuję sobie różne pisma i zobaczyłam go w gazecie. I mówię: "O kurczę, jaki fajny chłopak". I sobie go zaobserwowałam. Z rok, dwa to było takie obserwowanie siebie - zdradziła Włodarczyk w podcaście "Cały ten Majdan".

Ich znajomość weszła na wyższy poziom dwa lata później, kiedy to panowała pandemia koronawirusa. Aktorka nagrała wówczas tutorial na InstaStories, jak samemu obciąć włosy, na co zareagował Karaś. Od słowa do słowa sportowiec umówił się na spotkanie w mieszkaniu aktorki i od tego wszystko się zaczęło.

Była pandemia. Ja już wariowałam w tym domu, byłam sama, miesiąc siedziałam sama w chacie. Tylko te psy, koty i ja. Mówię, co ja mam zrobić? Wszyscy fryzjerzy pozamykani, to sobie obetnę włosy. W tym momencie odzywa się Robert - "czy podetniesz mi końcówki"? Przyjechał wieczorem i tak został - dodała Włodarczyk.

Historia jak z prawdziwej komedii romantycznej?

