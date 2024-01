Agnieszka Włodarczyk rozprawia o fast foodach, a internautka grzmi: "Mąż taki sportowiec, a traktuje ciało JAK ŚMIETNIK". OSTRA reakcja

ateistka 26 min. temu zgłoś do moderacji 5 7 Odpowiedz

Jedno trzeba jej przyznać to, że jeśli chodzi o słodycze i śmieciowe jedzenie to ma rację i przestańcie się czepiać Karasia za doping bo każdy prawie sportowiec na tym leci i tego się nie zatrzyma niestety ale należy surowo to zwalczać i karać i to bez dwóch zdań. Co do śmieciowego jedzenia to wystarczy popatrzeć jaką mamy cudownie otyłą młodzież na szczęście nie wszyscy tacy są ale jak ja je obserwuję w pociągach, autobusach to jestem przerażona bo niedługo u nas będzie tak jak w USA.