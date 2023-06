Agnieszka Woźniak-Starak komentuje ZMIANY w "Dzień dobry TVN"! "Bardzo przepraszam"

W miniony czwartek o godzinie 20:30 producenci "Dzień dobry TVN" poinformowali o zmianach, jakie mają zamiar wprowadzić jesienią do programu. I jeśli komuś wydaje się, że chodzi o drobne ulepszenia, bardzo się myli. Stacja pożegnała się bowiem z aż pięcioma gwiazdami swojej śniadaniówki, życząc im wszystkiego najlepszego na dalszym etapie kariery. Niestety, nie każdy ma zagwarantowany nową fuchę. Andrzej Sołtysik, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme najprawdopodobniej odchodzą z TVN-u.

To dzięki Wam widzowie rozpoczynali poranki z energią i uśmiechem - mogliśmy przeczytać.

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje zmiany w "Dzień dobry TVN"

Zawsze powtarzam, ze lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również - napisała na Instagamie.