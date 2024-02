Agnieszka Woźniak-Starak OBURZONA obecnością futrzarskich lobbystów w Sejmie: "NIE ZGADZAM SIĘ na negocjacje z takimi ludźmi"

Wtorek upłynął w Warszawie pod znakiem protestu rolników. Przedstawiciele protestujących spotkali się w Sejmie z rządzącymi, w tym z Marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią . Otwartość władz na dialog ze społeczeństwem co do zasady jest naturalnie zjawiskiem pożądanym. Tymczasem Agnieszka Woźniak-Starak obawia się, że przewodniczący niższej izby Parlamentu wykazał się nieco zbyt daleko idącą otwartością.

Agnieszka Woźniak ostrzega Szymona Hołownię

Jako obrończyni praw zwierząt nie zgadzam się na żadne negocjacje z takimi ludźmi jak Szczepan Wójcik i jemu podobni . Szczepan Wójcik to krwawy lider branży futrzarskiej, który od lat blokuje ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Tacy ludzie jak Szczepan Wójcik zarabiają miliony na znęcaniu się nad zwierzętami i o to walczą. O te miliony!

We wsi Góreczki znajduje się największa ferma futerkowa, której właścicielem jest brat Szczepana Wójcika, Wojciech. Obaj nazywani są liderami branży futerkowej. Tę fermę i to, w jaki sposób hoduje się na niej zwierzęta, pokazał Janusz Schwertner w reportażu "Krwawy biznes futerkowców". Na filmie widać zwierzęta z wygryzionym do krwi futrem, wiele z nich jest martwych - z wnętrznościami na wierzchu. Widać, jak psy znajdujące się na fermie gonią po terenie nieliczne norki, którym udało się uciec z klatek - kontynuowała.