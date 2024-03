Agnieszka Woźniak-Starak OBURZONA okładką "Twojego Stylu", na której się pojawiła: "Ale to słabe. BARDZO TANI CHWYT"

Furia 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie rozumiem... skoro nie zapytala wczesniej jaka to marka to przeciez moglo to byc cokolwiek w tym rowniez cos testowanego na zwierzetach... pozwala się malować nie pytając jaka to marka i to nie jest dla niej problem ze na jej twarz nakładają kosmetyki które być może były testowane na zwierzętach ale już napisać przy jej nazwisku że to była taka marka to o nie nie! Hipokryzja na maksa! Ja akurat zwracam uwagę na to czy kosmetyki których używam są wolne od okrucieństwa i w życiu nie pozwoliłabym sie pomalować czymś co zostalo wyprodukowane przez jakokolwiek nieetyczną w mojej ocenie markę. Wiec zanim pozwolilabym zrobic sobie ten makijaż to najpierw wyjasnilabym tę kwestie. Powiem więcej, na jej miejscu zastrzeglabym wcześniej że mogą użyć tylko kosmetyków które nie są testowane na zwierzętach. A tak wychodzi na to że prywatnie nie uzywa ale pozwala używać innym na sobie byle by tylko o tym nie pisali... slabe