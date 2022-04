Agnieszka Woźniak-Starak paraduje po mieście z pieskiem i... UKOCHANYM! (ZDJĘCIA)

Marika 52 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

to nie bylo malzenstwo z milosci tylko kontrakt swiadczy o tym fakt ze wiele bardziej prominentnych kobiet choc bylo para z sw.pamieci to jednak nie zdecydowaly sie na malzenstwo z nim, a zrobila to biedna dwukrotna rozwodka dla ktorej malzenstwo z nim choc bez milosci i zauroczenia bylo furtka do lepszego zycia. pan sw pamieci mial jakas tajemnice moze zdrowotna ale tez bardzo nieciekawa sytuacje rodzinno-finansowa, pisala o tym prasa ze ojczym chcial by swpamieci przystąpil do rodzinnego biznesu ale tamten odmowil i wolal chodzic po ludziach i prosic o pieniadze na przedsiewziecia filmowe, a tez mial byc apartament w NY ale wdowa mieszka w lesie w stodole gdzie rury owiniete sa folią aluminiowa bo takie zdjecia pokazywaly portale plotkarskie w necie. ona choc miala odziedziczyc po swpamieci miliony zaraz po smierci poleciala do tv i wstaje o 4 rano by na 5am byc w sniadaniowce - taka jest bogata. NIKOGO TYM POSTEM NIE RANIĘ BO JEST ON OPARTY NA FAKTACH KTORE PODAWALA PRASA