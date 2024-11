Agnieszka Woźniak-Starak rozmyśla o zwycięstwie Donalda Trumpa: "To chyba nie jest najlepszy dzień dla Rafała Trzaskowskiego"

Wybory głowy państwa w Stanach Zjednoczonych to zazwyczaj interes całego świata. Wszystko wskazuje na to, że prezydentem USA ponownie zostanie Donald Trump . Kandydat Republikanów jest dość kontrowersyjną postacią, a fakt, że ponownie będzie urzędował na tak wysokim stanowisku, budzi sprzeciw wielu osób. W tej sprawie zdążyła się już np. wypowiedzieć Joanna Racewicz , która dość pompatycznie skomentowała triumf polityka.

Agnieszka Woźniak-Starak mówi o polskiej prezydenturze

Kilka słów od siebie dodała również Agnieszka Woźniak-Starak . Najpierw dopytywała, "kto jeszcze boi się iść spać?", gdy nie było wiadomo, jak rozłożą się głosy amerykańskich wyborców, by po przebudzeniu znów przemówić do fanów. Tym razem zwróciła uwagę również na polskie poletko i dywagowała nad kandydaturą Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego w polskich wyborach prezydenckich.

Okazało się, że Ameryka wybrała Donalda prawdopodobnie. Czy to jest zaskoczenie? Chyba nie, taki jest świat, trzeba się z tym pogodzić, trzeba się z tym liczyć. Ciekawe, jaki to będzie miało wpływ na naszą część tego świata, na Europę, na Polskę, na wybory prezydenckie w Polsce? To chyba nie jest najlepszy dzień dla Rafała Trzaskowskiego, który był niemal pewnym kandydatem na prezydenta, a dziś ta kandydatura staje pod znakiem zapytania. Być może faktycznie Radosław Sikorski w tej sytuacji byłby lepszym prezydentem? Może to, co się wydarzyło w Stanach, pokazuje, że ludzie potrzebują silnych przywódców? Ciekawe, co będzie się działo - skwitowała.