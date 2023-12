Agnieszka Woźniak-Starak w gorzkich słowach mówi o świętach i wspomina Piotra Woźniaka-Staraka: "Tych ludzi brakuje..."

Agnieszka Woźniak Starak gorzko o świętach Bożego Narodzenia

Wiesz, że tych ludzi ci brakuje po prostu, ich ubywa... To grono, z którym się spotykasz, się zmienia, jakoś wtedy to bardziej czuję, zdecydowanie. Miałam tak też po odejściu Piotrka, ale też moi dziadkowie... Prawdę mówiąc, to kochałam święta jako dzieciak, to były moje ulubione święta Bożego Narodzenia, była moja ukochana babcia... A przez te lata się to bardzo pozmieniało - mówiła Agnieszka Woźniak-Starak na łamach podcastu Aleksandry Kwaśniewskiej.