Agnieszka Woźniak-Starak zmierza na Top of the Top Sopot Festival. Zatrzymała ją "niespodziewana przygoda" (FOTO)

Cerata 29 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Ci ludzie z tego tvn są jacyś tacy sztywni i spięci oraz całkowicie skupieni na sprawach zewnętrznych - jak mówią to nieustannie boję się, że się pomylą i udziela mi się to spięcie, bo wydaje mi się, że nie potrafią formułować myśli, gdyż tak złożone struktury jak zdania proste są dla ich mózgów wyzwaniem. Taka gwiazda jak Szarak w takim kiepskim aucie? W szoku jestem! Jakby nie mogła sobie kupić auta, które zajmie przynajmniej 5 miejsc parkingowych czy nawet nie zmieści się w Operze Leśnej. Jestem zawiedziony. To pokaz taniości. Ja bym tam poleciał helikopterem i pozdrowił publiczność w amfiteatrze transmisją z jego wnętrza. Potem CerataMobile wwiozło by mnie na scenę. Ochroniarze wywaliliby Szpaka, Beatę Kozidrak i oczywiście zespół Bajm i innych, a ja bym postał chwilę w aucie i kazał asystentowi przekazać, że Pan nie wyjdzie, bo mu się nie chce. Auto by ruszyło i bym powiedział, że dla tvn nie będę nawet wychodził. Potem helikopter… Ci z tvn nie mają wyobraźni. Takie asy a nie potrafią luźno wykrztusić prostego zdania.