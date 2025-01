Anna Wyszkoni stanowczo komentuje aferę wokół Łez: "To NIE JEST moja wojna"

Anna Wyszkoni zabrała głos w sprawie afery Łez

Cała sytuacja wpisuje się w szerszy konflikt między Adamem Konkolem a resztą grupy Łzy. Założyciel formacji jest skonfliktowany z pozostałymi członkami, co doprowadziło również do dualizmu w koncertowaniu pod szyldem Łzy. Sama Wyszkoni odcina się od afery o "Agnieszkę" oraz całych zawirowań prawnych dotyczących zespołu. Artystka na kanapie "Dzień Dobry TVN" postawiła sprawę jasno.

To nie jest mój konflikt. Nie chcę więc tego za bardzo komentować. To nie jest moja wojna, nie chcę w to wchodzić. Uważam, że polska scena jest na tyle pojemna, by zmieścić i Annę Wyszkoni, jeden i drugi zespół Łzy. Niech każdy robi swoje. Ja się na tym koncentruję, mam sporo planów - stwierdziła.