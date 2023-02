Ahlena wydała oświadczenie. Tak tłumaczy się z zamieszania wokół piosenki "o pupie". Zmieni słowa utworu?

................ 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajna, lekka, bezpretensjonalna piosenka której tekst należy brać z przymrużeniem oka. Słowo "booty" nie jest wulgarne, ma neutralny wydźwięk, coś jak nasza pupa, już większy problem powinna miec szanowna rada ze słowem bitches - które aktualnie w języku potocznym jest używane na zachodzie nie tylko w pierwotnym poniżającym sensie, można tak mówić o bliskich kumpelkach, coś na zasadzie "ziomalki", tak jest np u Ariany Grande w 7 rings ("I should be a sad bitch", "Bought matching diamonds for six of my bitches"), niemniej ciągle może budzić pewne kontrowersje.