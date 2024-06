Akop i Sylwia Szostakowie lecą razem do Paryża! "Chcemy spróbować WSZYSTKO NAPRAWIĆ"

Sylwia i Akop Szostakowie wrócą do siebie? Jest oświadczenie

We wtorek na InstaStory Akopa pojawiła się relacja dotycząca ich wspólnego psa, Draculi. Najciekawsze było jednak to, że w krótkim wpisie zawodnik MMA potwierdził, że on i Sylwia planują dać sobie jeszcze jedną szansę i chcą naprawić relację. W tym ma im pomóc wypad do Paryża.

Cześć! Dziś wieczorem dodamy post dotyczący Draculi. Jest w domu, ale to tym później. Jutro lecimy do Paryża. Dracula zostanie z moją mamą, która wzięła specjalnie wolne w pracy, by byćz nim przez 4 dni. Moja mama wprowadza się do mnie, by Dracula był w domu. Napisałem, ze lecimy, bo lecę razem z Sylwią. Miałem lecieć sam, ale tak wyszło. Chcemy spróbować wszystko naprawić. nic więcej nie będę pisał teraz. Trzymajcie kciuki! - napisał na InstaStory Akop.