Akop Szostak wspomniał o ROZSTANIU z Sylwią Szostak: "Zawsze będę wdzięczny". Przejmujące wyznanie (FOTO)

Niespełna dwa tygodnie temu Akop i Sylwia Szostakowie poinformowali o rozstaniu. Celebryci po dziesięciu latach małżeństwa zdecydowali się na rozwód. Jak sami wyznali, wspólne oraz indywidualne terapie nie pomogły im uporać się z kryzysem.

W środę influencer opublikował na Instagramowej relacji zdjęcie zapowiadające emisję programu, w którym swego czasu wziął udział razem z żoną. Do wspomnianego ujęcia dołączył obszerny wpis, w którym odniósł się do rozstania z Sylwią. Szostak wyznał, że do końca życia będzie wdzięczny żonie. Z jakiego powodu?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Piotr Stramowski opowiada, jak przeżył rozstanie: "Jestem gotowy na nowe"

Akop wyznał, że do końca życia będzie wdzięczny Sylwii Szostak

Okazuje się, że to właśnie celebrytka uświadomiła zawodnika MMA o skali problemu, który stanowią bezpańskie psy w schroniskach. Zdaniem Akopa to Sylwia sprawiła, że "nauczył się miłości do psiaków z adopcji", dzięki czemu teraz chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje mające na celu poprawienie jakości życia czworonogów.

Jak wiecie, jakiś czas temu wzięliśmy udział w "Lombard. Życie pod zastaw" [...] Był to wyjątkowy odcinek, ponieważ promowaliśmy w nim adopcję psów. Mimo że moje życie i Sylwii potoczyło się jak potoczyło, będę zawsze wdzięczny, bo to od niej nauczyłem się miłości do psiaków z adopcji. Cieszę się, że mogę dołożyć swoją cegiełkę i promować adopcję, ponieważ w schroniskach jest zbyt wiele takich piesków! - napisał na Instagramie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.