Aktor z "Gry o Tron" zmaga się z ogromną tragedią. Córka zmarła tuż po narodzinach. "Jej serce przestało bić..."

gosc 52 min. temu zgłoś do moderacji 27 2 Odpowiedz

bardzo im współczuję straty, ale robienie medialnej szopki z rodzinnej tragedii mnie po prostu otrzepuje… to zdjęcie na łóżku - ona leży przygnębiona, on pochylony, a fotograf daje instrukcje… :( poza tym nie rozumiem, czemu współczesne młode pokolenie kobiet w czasie ciąży tak ostentacyjnie wywala na wierzch brzuch, to wygląda komicznie na zdjęciach, zwłaszcza, że ledwo jej zaczął rosnąć i raczej wygląda to jak lekkie wzdęcia po zjedzeniu ośmiu lagunów