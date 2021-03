Aktorka oskarża łódzką "filmówkę" o PRZEMOC! "Rektor nazywał mnie PIE*DOLONĄ SZMATĄ I KU*WĄ"

2222 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jeżeli to prawda, a oczywistym że jest, powinna pójść najpierw do prawnika. Opcje sa 2 albo wytoczyc proces albo oczerniac w necie i smameu czekac na pozew za zniesławienie. Przecież to co ona opisuje to na to jest paragraf. Tak nie może być. Młodzi ludzie idą na studia uczyc się zawodu i powinni pod skrzydłami profesorów przynajmniej czuc sie bezpiecznie. To jest skandal! Ile jeszcze osób będzie krzywdzonych zanim ktoś zrobi z tym porządek, gdzie my zyjemy?!?!?