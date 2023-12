Nowy partner Seleny Gomez imprezował z aktualną żoną jej byłego chłopaka. Kim jest Benny Blanco?

Malina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wygląda na typowego wannabe. Chcę należeć do grupy cool kids, prowadząc się z gwiazdami i chwalić że jest kimś. Jeśli obrażanie Seleny pozwalało mu być bliżej z Hailey i Justinem to to robił by ugruntować swoją pozycję wśród gwiazd, ale gdy na horyzoncie pojawiła się możliwość związku z Seleną co wystrzeli jego pozycję społeczną w kosmos to od razu na to poleciał bez względu na to czy ma do niej uczucia czy nie. Po raz kolejny źle wybrała