Alan Andersz krytykuje social media za ZABIJANIE PASJI u młodych ludzi. "Najważniejsze, żeby się dobrze pokazać"

Social media niczego nie zabijają. Jak ktoś na w życiu jakieś cele, pasję, jakąś iskrę bożą, czegoś poszukuje, ma szersze horyzonty to albo mu social media niepotrzebne (nie ma czasu na głupoty) albo w social mediach to właśnie pokazuje. Natomiast jak ktoś jest pusty aż dudni, nie ma osobowości i kręgosłupa, to faktycznie powiela zachowania innych, biernie i tępo idzie za stadem, swojej drogi nie szuka. Ale czy to IG jest temu winien? Nie mylmy objawów z przyczynami.