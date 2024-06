Alan Andersz o substancjach psychoaktywnych i jeździe "pod wpływem". Tak zareagował na pytanie o Antka Królikowskiego (WIDEO)

ssssss 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Co on mówi? Antek miał go przepraszać? a za co? Przecież sam spadł podczas szarpaniny z Banasiukiem. No nie dziwię się, że nie przyszedł jak obarczał go winą za wypadek. Skoro teraz twierdzi, że to Antek, to dlaczego podał Banasiuka do Sądu i tam twierdził, że to on? Sprawę przegrał, bo sam wszczął bójkę. Antek mi wisi i powiewa ale trzymajmy się faktów